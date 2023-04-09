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الأحد، 09-04-2023 08:08 ص

مستوطنون يهاجمون مساكن الفلسطينيين بتجمع عين الحلوة في الأغوار

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الوكيل الاخباري - هاجم مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، مساكن الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

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وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة واعتدت على ممتلكاتهم، ودمرت وحدتين للخلايا الشمسية تعودان للفلسطيني ساطي عليان دراغمة، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.


وشهدت الليلة الماضية، تواجدا للمستوطنين عند عدة مفارق في الأغوار ومنها عين البيضا وعين الحلوة، وذلك بالتزامن من تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في المنطقة ومحيط طوباس، خاصة عند حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين، إضافة إلى إغلاق عدة طرق تؤدي لتجمعات الأغوار بالمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية.


وفا


 




 

 


 

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