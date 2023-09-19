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الثلاثاء، 19-09-2023 08:48 م

مستوطنون يهدمون خيمة سكنية وحظيرة أغنام جنوب الخليل

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الوكيل الاخباري- هدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية وحظيرة أغنام، في حين نصب جنود الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على مداخل ومخارج مدينة الخليل وبلداتها الجنوبية.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، بأن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة "العين البيضاء"، وهدموا خيمته السكنية وحظيرة للأغنام، وشرّدوا عائلته وأطفاله.

كما رعى مستوطنو مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أغنامهم في أراضٍ مزروعة بالزيتون تعود لعائلة الجبارين.

 




 

 


 

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