الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 07:16 ص

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الاسرى المحررين نادي عبد القادر الأطرش، ومحمود أبو داود، وأنس امير رصرص، وعرفات القواسمي، واكرم الشنتير، ونجليه صقر ومحمد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال معين الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وزيد عمار عرعر من بلدة بيت امر شمال الخليل ، ومعروف وحيد أبو فارة، ورامي ابراهيم غنيمات، وبهاء خالد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ومداخل بلدات يطا وبيت كاحل وسعير وحلحول ودورا وبني نعيم وبيت امر، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف 5

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

احتلال 9

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

2023_08_21_02_23_36

المعتقل المقدسي سامر متعب يدخل عامه 23 في الأسر

thumb

نقل الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف إلى معتقل "الجلمة"

download

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري شمال أريحا

720232791438559478365

الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

أخبار متعلقة
9999

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 3 شبان من الخليل

ك

وزارة الأسرى: وقف الإفراج المبكر عن الأسرى يمثل أحكام إعدامٍ لهم

احتلال٨

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا شمال الخليل