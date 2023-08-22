الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الاخباري -

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من محافظة الخليل.وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الاسرى المحررين نادي عبد القادر الأطرش، ومحمود أبو داود، وأنس امير رصرص، وعرفات القواسمي، واكرم الشنتير، ونجليه صقر ومحمد.كما اعتقلت قوات الاحتلال معين الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وزيد عمار عرعر من بلدة بيت امر شمال الخليل ، ومعروف وحيد أبو فارة، ورامي ابراهيم غنيمات، وبهاء خالد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ومداخل بلدات يطا وبيت كاحل وسعير وحلحول ودورا وبني نعيم وبيت امر، وأوقفت مركبات الفلسطينيين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.