مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

الوكيل الاخباري -

قتلت إسرائيلية وأصيب آخر يوم الاثنين، بجروح حرجة، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إطلاق النار جنوب الخليل تم من مركبة مسرعة والمنفذون نجحوا في الانسحاب.



وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار قرب الخليل، منها إصابة خطرة نقلت للمستشفى بينما وصفت الإصابة الثانية ببالغة الخطورة، قبل أن يعلن عن مقتل المستوطنة متأثرةً بجروحها.



وقالت صحيفة يديعوت "إن المستهدفان بعملية إطلاق النار مستوطن (35 عامًا) أصيب بجراح خطيرة، ومستوطنة (40 عامًا) بجراح بالغة أعلن عن مقتلها لاحقًا.



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