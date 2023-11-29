الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

فيديو - استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

مشاهد تصدم العالم .. جثث أطفال رضع متحللة بمستشفى في غزة - فيديو

350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين في غزة خلال 50 يوماً من الحرب

بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة

الدفعة السادسة .. أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم

المعايطة: المستقلة للانتخاب تواصل الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة

عاجل

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

الأربعاء، 29-11-2023 03:15 م

مشاهد تصدم العالم .. جثث أطفال رضع متحللة بمستشفى في غزة - فيديو

3


الوكيل الاخباري - منذ اليوم الأول للهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في غزة، بدأت جرائم الاحتلال بالظهور للعالم، كان آخرها مشاهد صادمة لجثث أطفال متحللة تركت في مستشفى النصر للأطفال في شمال قطاع غزة بعد إجبار القوات الإسرائيلية طاقمه والمرضى على إخلائه.

اضافة اعلان


فمع دخول الهدنة في غزة يومها الرابع، تمكن مراسل قناة المشهد محمد بعلوشة من الدخول إلى مستشفى النصر للأطفال ليتفاجأ بمشاهد صادمة لجثث أطفال متحللة في قسم العناية منع جيش الاحتلال إخراجها ودفنها.


المقطع انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الصدمة والغضب. بعض المغردين وصفوا المشاهد التي كشفها تقرير المراسل بـ"الصادمة" وبـ"الجريمة ضد الإنسانية"، وتساءل آخرون عن دور منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل في ملاحقة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على جرائمه بحق أهالي غزة وخاصة الأطفال.


من جهته، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق العثور على 5 أطفال رضع موتى وبحالة تحلل في حضانة مستشفى النصر بعد أن تُركوا لمصيرهم منذ 3 أسابيع بما "قد يرتقي إلى جريمة إعدام مروعة وجريمة ضد الإنسانية". ودعا المرصد لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الحادثة.


ومن جهته، قال مدير المستشفى الطبيب مصطفى الكحلوت في إفادة للمرصد الأورومتوسطي، أنه وجه نداء بحالة الأطفال الخمسة الصعبة لإنقاذ حياتهم إلى المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر، لكن لم يتلق أي رد.


وذكر الكحلوت أنه أبلغ ضابط الجيش الإسرائيلي الذي أنذرهم بالإخلاء النهائي بحالة الأطفال الخمسة على أجهزة التنفس، مؤكدا أن الضابط أبلغه بأن الجيش علم بذلك وسيتصرف.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

ج

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

اسعاف 5

فيديو - استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

d0n5e

الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا

IMG_3018

350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين في غزة خلال 50 يوماً من الحرب

66

بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة

أخبار متعلقة
ووو

حماس: 35 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة لغاية الآن

٧٧٧

كيف أوقعت كتائب القسام جيش إسرائيل في فخ غزة؟

252032

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

٦٦٦٦٦

هنية: ارتكاب الاحتلال للمجازر يعبر عن مأزق قواته البرية

244284

حماس : قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة اسراها في غزة

ز

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها