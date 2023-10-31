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الثلاثاء، 31-10-2023 01:33 م

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حماس إن الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه.

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وأضاف أن الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.


وأكد أن المقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه.


ونوه أن القوات الإسرائيلية أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء مشيراً أن من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل للقسام.


أكد أن الاحتلال يتقدم في محاور ومناطق زراعية ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل.


 




 

 


 

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