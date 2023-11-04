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السبت، 04-11-2023 07:38 ص

هنية: ارتكاب الاحتلال للمجازر يعبر عن مأزق قواته البرية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن استهداف الجرحى والمصابين على بوابة مشفى الشفاء بشكل متزامن مع استهداف محيطي مشفى القدس والاندونيسي هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وهو يتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرّية.

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وبيّن في تصريح صحفي أن هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.


وبالرغم من كل هذه المجازر، أكد رئيس حماس مواصلة المقاومة  دفاعها عن الشعب الفلسطيني بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة مضيفاً "لن يكون للاحتلال مقام على أرضنا".

 

صفا


 




 

 


 

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