مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

الوكيل الاخباري - أطلق الجيش الإسرائيلي النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة التي تواجه انتشارا حادا للجوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .

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ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لأهالي غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.