الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

طفل من كل 6 أطفال بشمال غزة يعاني سوء تغذية حاد

الثلاثاء، 20-02-2024 09:15 ص

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

ككك


الوكيل الاخباري - أطلق الجيش الإسرائيلي النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة التي تواجه انتشارا حادا للجوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .

اضافة اعلان


ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لأهالي غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
توغل1

جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

ططط

النرويج وأيرلندا تبحثان سبل دعم الأونروا

ررر

متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

احتلال 55

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

0

طفل من كل 6 أطفال بشمال غزة يعاني سوء تغذية حاد

ط

كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لبحث التهديد بهجوم رفح

أخبار متعلقة
دفن

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

احت

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس

اسعاف 5

الاحتلال يصيب امرأة ويعتقلها في البيرة

جيش اس

الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

شهداء

ارتفاع عدد شهداء قصف خان يونس إلى أكثر من 40

ممم

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين في خان يونس