مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

الوكيل الاخباري - أطلق الجيش الإسرائيلي النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة التي تواجه انتشارا حادا للجوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .
ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لأهالي غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
#فيديو | فلسطينيو غزة وشمالها يخاطرون بحياتهم وسط إطلاق النار من دبابات الاحتلال للحصول على الطحين في ظل حالة المجاعة الشديدة التي وصلوا لها جراء الحصار #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/zpiwxXgGME— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 20, 2024