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الإثنين، 22-01-2024 10:38 ص

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين في خان يونس

ممم


الوكيل الاخباري - استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.


وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.


وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل.


 




 

 


 

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