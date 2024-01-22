ارتفاع عدد شهداء قصف خان يونس إلى أكثر من 40

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على مراكز الإيواء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، إلى أكثر من 40، وإضافة إلى عشرات الإصابات.

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وقالت مصادر، إن القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف، على غرب خان يونس خاصة مدرسة المواصي التي تؤوي نازحين، والمناطق الشرقية، أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى وجود العشرات في الشوارع وتحت الركام.



وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أوضحت أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

ولفتت مصادر، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت نحو 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس.



ولاحقا تمكنت ثلاث مركبات من الوصول إلى عدد من الشهداء والإصابات، في الوقت الذي وصل فيه عدد من الشهداء والجرحى في مركبات الفلسطينيين المدنيين.



وأشار شهود عيان، إلى أن عددا كبيرا من الشهداء هم عائلات كاملة، مكونة من الأب والأم والأطفال، كما أن عشرات الشهداء ما زالوا ملقَين على الأرض حيث لا يستطيع أحد الوصول إليهم.



واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا مجاورا لمستشفى ناصر في خان يونس وسُمع دوي انفجار كبير قرب المجمع الطبي.

