مصرع شاب بجريمة إطلاق نار في اللّد بفلسطين

الوكيل الإخباري- لقي الشاب جميل الزبارقة (30 عاما) حتفه، في جريمة إطلاق نار، اليوم الأحد، عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد، وبذلك يكون الزبارقة الضحية الرابعة جراء جرائم إطلاق نار التي سجلت بأراضي الـ48 خلال أقل من 24 ساعة.

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وقتل جميل بعد عدة أشهر على جريمة قتل والده سلمان الزبارقة (66 عاما)، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في المنطقة الصناعية في اللد عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.



ويأتي مصرع الشاب الزبارقة بعد أقل من 24 ساعة على جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل يوسف ونوال جاروشي (58 و46 عاما) وابنتهما ريان البالغة من العمر 16 عاما وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، متأثرين بجروحهم الخطيرة في جريمة إطلاق نار على سيارة في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون.



المصدر : وفا