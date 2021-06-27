الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

ادارة السير تحذر بعد انهيار جزء من شارع في عمان - فيديو

لا ارتفاع بأسعار الملابس خلال عيد الاضحى

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

لا وقف لأي نوع من المطاعيم في الاردن

توقعات لأسئلة مبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين

فيديو - انهيار شارع في عمان

الملك: الوقوف مع الحكومة والشعب العراقي واجب علينا

مركز علاج المدمنين يعالج 14160 مدمن مخدرات منذ افتتاحه

الأحد، 27-06-2021 03:32 م

مصرع شاب بجريمة إطلاق نار في اللّد بفلسطين

فلسطين
توضيحية


الوكيل الإخباري- لقي الشاب جميل الزبارقة (30 عاما) حتفه، في جريمة إطلاق نار، اليوم الأحد، عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد، وبذلك يكون الزبارقة الضحية الرابعة جراء جرائم إطلاق نار التي سجلت بأراضي الـ48 خلال أقل من 24 ساعة.

اضافة اعلان


وقتل جميل بعد عدة أشهر على جريمة قتل والده سلمان الزبارقة (66 عاما)، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في المنطقة الصناعية في اللد عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.


ويأتي مصرع الشاب الزبارقة بعد أقل من 24 ساعة على جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل يوسف ونوال جاروشي (58 و46 عاما) وابنتهما ريان البالغة من العمر 16 عاما وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، متأثرين بجروحهم الخطيرة في جريمة إطلاق نار على سيارة في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون.


المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يعتقل

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

وف

محافظ جنين: هناك من يستغل حادثة وفاة نزار بنات لزعزعة الأمن في فلسطين

يقتحمون

مستوطنون يقتحمون 'الأقصى'

احن

نابلس: الاحتلال يصيب شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق

غزة

غزة: وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

620212202254781438370

الاحتلال يعتقل فتاتين فلسطينيتين في حي الشيخ جراح