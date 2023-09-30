مضرب منذ 59 يومًا.. الأسير الفسفوس بوضع صحي صعب في سجون الاحتلال

الوكيل الاخباري - يواجه الأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمضرب عن الطعام لليوم الـ59 على التوالي، ضد اعتقاله الإداري، أوضاعًا صحية خطيرة، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي برفض الاستجابة لمطلبه.

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وقال نادي الأسير في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الفسفوس الخميس، من زنازين سجن "عسقلان"، إلى عيادة سجن "الرملة"، عقب معاناته من أوضاع صحية صعبة، ما يشكل خطورة على حياته.



وأضاف أن عملية نقل الفسفوس إلى عيادة سجن "الرملة"، بدلًا من نقله إلى مستشفى (مدني)، رسالة بأن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.

وفي 2 أيار/ مايو الماضي، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الفسفوس، وحولته إلى الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في السجون.

صفا