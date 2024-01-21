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الأحد، 21-01-2024 01:32 م

معتقل من أراضي الــ48 يدخل عامه الــ23 في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- دخل المعتقل عماد راجح مصطفى سرحان (44 عاما) من مدينة حيفا بأراضي الـ48، عامه الــ23 على التوالي في سجون الاحتلال.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن المعتقل سرحان من حي وادي النسناس في مدينة حيفا، اعتقل بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى عشر سنوات.


وأشار إلى أن المعتقل سرحان تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى العديد من العقوبات كان أبرزها العزل الانفرادي، وعزل لمدة 4 سنوات متواصلة منذ عام 2008، بحجة أن له ملفا سريا وأنه يشكل خطرا على "أمن" السجانين وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية خاصة.


 




 

 


 

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