الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

صور - ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان وانعدام مدى الرؤية

الاحتلال اعتقل 4695 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي

نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا بجباليا البلد

الحكومة: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تشمل القطاع الخاص

الأحد، 24-12-2023 01:46 م

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

1703407091-80479426


الوكيل الإخباري- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في عيادة سجن الرملة كثفت خلال الأونة الأخيرة من تضييقاتها وإجراءاتها القمعية بحق المعتقلين المرضى القابعين هناك، والبالغ عددهم 14 أسيرا.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أن "الحالات المرضية في عيادة سجن الرملة هي الأصعب في السجون، فهناك مصابون بالرصاص، ومقعدون، ومصابون بأمراض مزمنة، وأورام خبيثة منذ سنوات، وجميعهم محتجزون بظروف قاسية، إلى جانب ما يتعرضون له من انتهاكات طبية متواصلة تجعل منهم فريسة للأمراض".


وأشارت إلى أن المعتقلين القابعين في عيادة سجن الرملة، هم: إياد رضوان، وسامر أبو دياك، ونور جربوع، وعاصف الرفاعي، ومصطفى واقد، ومحمد طقاطقة، ورأفت فنونه، ومحمد ربيع، وحسن جلايطه، وطارق أبو الرب، ومصطفى نعانيش، ووليد دقة، وجلال عويجان، وفادي هيجاوي.


وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف على ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متعددة بما فيها زجهم بأوضاع حياتية سيئة داخل المعتقلات، وبذل الجهود للضغط على سلطات الاحتلال لتوفير شروط حياة كريمة للمعتقلين وفق حقوق كفلتها المواثيق والأعراف الدولية لهم كأسرى حركات تحرر.


يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها أكثر من 800 أسير مريض، من بينهم نحو 250 أسيرا يعانون من أمراض مزمنة، منهم 24 أسيرا يعانون من السّرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، وتعتبر حالة المعتقل عاصف الرفاعي أصعبها وأشدها.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسرا

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

169770505684787300

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

file (1)

الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

الأسرى-يبدأون-غدًا-إغلاق-الأقسام-وإعادة-وجبات-الطعام-750x447

الاحتلال اعتقل 4695 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي

thumbs_b_c_bd4097655a0ec8acc03607c8088faf91

نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

دبابة

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس

أخبار متعلقة
9b0e1750dae8d861617349f24c91d5a3d61fd758

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان

00062691910317433337342384757338

هيئة الاسرى : الاحتلال حول المعتقلات إلى مقابر للأحياء

main_image6560dc133b84c

اعلام عبري : مصلحة السجون تسلمت قائمة باسماء الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم اليوم

65627e72f3ca4

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية

ر

هيئة الأسرى: الاحتلال لم يلتزم ببند الأقدمية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

0rn9e-1661431334-1697621035

معتقلان من جنين يدخلان عاما جديدا في سجون الاحتلال