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الخميس، 16-11-2023 12:35 م

مفوض أممي: ندعو إلى تحقيق دولي بشأن الانتهاكات في غزة

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الوكيل الإخباري- دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.

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وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة"، مؤكدا وجود "حاجة إلى تحقيق دولي".


وأعرب المفوض عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".


 




 

 


 

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