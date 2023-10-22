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الأحد، 22-10-2023 04:04 م

معاريف: خطة لإقامة مدينة خيام للمستوطنين قرب ايلات

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، ان بلدية ايلات قدمت مخططاً للحكومة الإسرائيلية بإقامة مدينة خيام على المدخل الشمالي للمدينة وذلك لاستيعاب الاعداد المتزايدة من مستوطني غلاف غزة والذين هجروا الغلاف بعد اندلاع الحرب.

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وذكرت الصحيفة ان مدينة ايلات استوعبت 50 ألف مستوطن من الغلاف منذ بدء الحرب ولم يعد هنالك متسع لاستقبال المزيد حيث تم تقديم مخطط بإقامة مدينة خيام على مساحة 150 دونم لتستوعب المزيد من مستوطني الغلاف.


فيما يأتي ذلك في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها الفنادق الإسرائيلية مع الطلب من سكان مستوطنات خط المواجهة مع لبنان بإخلائها.

 

صفا

 

 




 

 


 

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