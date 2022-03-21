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الإثنين، 21-03-2022 01:41 م

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من رام الله بينهم طلبة من جامعة بيرزيت

قوات-الاحنلال-الاسرائيلي-تعتقل-مواطناً-فلسطينيا


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين فلسطينيين  من محافظة رام الله والبيرة، بينهم طلبة من جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة طلاب جامعة بيرزيت، وهم: نادر عويضات، وحمزة زلوم، ومحمد قاسم، ويحيى القاروط، بعد أن داهمت السكن الجامعي في البلدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام الطويل من منزله في مدينة البيرة، والمواطن عماد أبو عواد من منزله في حي الجنان في المدينة.  

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد علي نظمي قنداح، من قرية أبو شخيدم شمال رام الله، بعد أن احتجزته لساعات على حاجز عطارة العسكري.

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وفا

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