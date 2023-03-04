السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

لجنة السياحة والآثار النيابية تزور مطار الملك حسين ومركز زوار وادي رم

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

وفاة فلسطيني بحادث سير في شمال رام الله

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

56 مليون دينار ضمن محرك الاستثمار في الأردن ستنفق العام الحالي

مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

السبت، 04-03-2023 11:17 ص

مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

IsrGt


الوكيل الإخباري - قُتل إسرائيليان، صباح السبت، جراء تحطم طائرة خفيفة في النقب المحتل.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن طائرة خفيفة سقطت صباح اليوم على شارع 60 قرب مفرق "شوكت" في النقب، واشتعلت فيها النيران.


وأشارت إلى أن تقريرًا أوليًا للإسعاف الإسرائيلي حدد وفاة شخصين كانا داخل الطائرة، بعد إخماد الحريق الذي شب فيها.


في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت سلطات الطيران الإسرائيلية عن "حدثين طارئين" في مطار هرتسليا، انتهيا دون إصابات.


وقالت الصحيفة إن طائرة خفيفة تُقل مسافرين أبلغت عن "اضطراب" في محركها أثناء الطيران، لكنها هبطت دون أضرار أو إصابات، كما هبطت طائرة أخرى بسلام بعد أن أبلغت عن مشاكل فنية أيضًا.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لالالالا

وفاة فلسطيني بحادث سير في شمال رام الله

سجج

لليوم الـ 19 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

احتلال 9

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في جنين

اسعاف ففف

14 إصابة في حادث سير على الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

1

مواجهات واعتقال 3 فلسطينيين بمناطق متفرقة من رام الله

ض

مواجهات بعد هجوم للمستوطنين جنوب نابلس