مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

الوكيل الإخباري - قُتل إسرائيليان، صباح السبت، جراء تحطم طائرة خفيفة في النقب المحتل.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن طائرة خفيفة سقطت صباح اليوم على شارع 60 قرب مفرق "شوكت" في النقب، واشتعلت فيها النيران.



وأشارت إلى أن تقريرًا أوليًا للإسعاف الإسرائيلي حدد وفاة شخصين كانا داخل الطائرة، بعد إخماد الحريق الذي شب فيها.



في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت سلطات الطيران الإسرائيلية عن "حدثين طارئين" في مطار هرتسليا، انتهيا دون إصابات.



وقالت الصحيفة إن طائرة خفيفة تُقل مسافرين أبلغت عن "اضطراب" في محركها أثناء الطيران، لكنها هبطت دون أضرار أو إصابات، كما هبطت طائرة أخرى بسلام بعد أن أبلغت عن مشاكل فنية أيضًا.

صفا