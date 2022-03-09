مقتل شابة من كفركنا بأراضي ال٤٨ برصاصة طائشة

الوكيل الإخباري - لقيت الشابة رزان عباس (18 عاما) من كفركنا داخل أراضي العام 48، مصرعها برصاصة طائشة إصابتها أثناء شجار عنيف دار في البلدة.

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وقال شهود عيان إن الشابة التي تستعد لتخرجها من المدرسة الثانوية في الاشهر القادمة، راحت ضحية رصاصة طائشة اخترقت نافذة منزلها واصابتها بشكل مباشر في منطقة الصدر، ونقلت على اثرها الى المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، وأعلن عن وفاتها بعد فشل محاولات انقاذها.



وفي وقت لاحق، أعلن المجلس في بلدة كفركنا الحداد والاضراب الشامل اليوم الأربعاء، احتجاجا على قتل الابرياء من ابناء المجتمع العربي بجرائم العنف.

يذكر أن القرى والبلدات الفلسطينية داخل أراضي العام 48 سجلت منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم مقتل 17 ضحية بجرائم عنف، وسط تقاعس الشرطة الاسرائيلية في مكافحة هذه الجرائم.

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