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السبت، 12-08-2023 09:45 ص

مقتل مستوطن وإصابة 5 خلال أسبوع بالضفة والقدس

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الوكيل الاخباري - شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين في الفترة ما بين الرابع إلى العاشر من شهر أغسطس/ آب الحالي 207 أعمال مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" ارتقاء ثمانية شهداء فلسطينيين خلال الفترة المذكورة، فيما قتل مستوطن إسرائيلي وجرح خمسة آخرين في عمليات متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية.


وأضاف المركز، أن المقاومون الفلسطينيون نجحوا بتنفيذ 19 عملية إطلاق نار ضد أهداف لجيش الاحتلال ومستوطنيه ومستوطناته وحواجزه وأبراجه العسكرية.


وأحرق الشبان الثائرون أربعة منشآت وآليات وأماكن عسكرية، فيما ألقوا تسع عبوات ناسفةٍ صوب جنود الاحتلال الصهيوني.


كما ألقى الشبان ثماني زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة والقدس صوب جنود الاحتلال الصهيوني.


واندلعت خلال الفترة المذكورة ثلاث مظاهرات ضد سياسات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة والقدس، كما حطّم الشبان في ثماني مواجهات مركبات ومعدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، خلال الفترة المذكورة.


وشهدت الضفة والقدس 77 مواجهــة بين الشبان من جانب وجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين من جانب آخر.

 

صفا


 




 

 


 

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