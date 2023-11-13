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الإثنين، 13-11-2023 08:45 ص

مليون شخص يوقعون على عريضة تطلب وقف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - وقع أكثر من مليون شخص في 167 دولة على عريضة قدمتها منظمة العفو الدولية، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن الاحتلال يقوم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "إبادة عائلات بأكملها".

وأشارت العريضة إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم حيث تقصف مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان والمستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمخابز والمنشآت العسكرية والمساجد والكنائس والطرق ومنازل المدنيين".

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وقالت رئيسة البحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس: "إن العالم يراقب برعب المزيد والمزيد من المدنيين الذين يفقدون أرواحهم كل يوم وسط القصف المتواصل والعمليات البرية، ما يكشف عن كارثة إنسانية غير مسبوقة من صنع الإنسان في قطاع غزة المحتل".

وأضافت:"لقد أدى تشديد الاحتلال لحصار غزة غير القانوني إلى ترك مليوني شخص دون الحصول على مياه شرب أو غذاء وإمدادات طبية ووقود، ما أدى إلى انهيار النظام الصحي".

وأشارت إلى عشرات آلاف الجرحى وتهجير ما لا يقل عن 1.5 مليون من سكان غزة قسراً من منازلهم بسبب الهجمات ونتيجة لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانتقال إلى جنوب القطاع.

 




 

 


 

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