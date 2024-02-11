الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قطر تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح

الاقتصاد النيابية تبحث التحديات التي تواجه المستثمرين

نتنياهو: نخطط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخضر

التعليم العالي: 80105 عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض

فيديو - ضباب كثيف يلف المفرق

الإمارات : استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة وضابط بحريني في الصومال

ازدحام مروري بسبب تصادم مركبتين بعد نفق الاستقلال

مظاهرات مناهضة لنتنياهو في تل أبيب

اصابة بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

الأحد، 11-02-2024 07:36 ص

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يدعو المفوض العام للأونروا إلى الإستقالة

لالا


الوكيل الاخباري - دعا المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى تحمل المسؤولية والاستقالة من قيادة المنظمة الدولية.

اضافة اعلان


جاءت دعوة إردان بعد تغريدة للمفوض العام للأونروا نفى فيها علم الوكالة بوجود أنفاق لحماس تحت مباني الوكالة في قطاع غزة، كما ادعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من أمس السبت.


وقال إردان في تغريدة ردا على المفوض العام للوكالة "ليس الأمر أنك لا تعرف، بل إنك لا تريد أن تعرف. لقد كشفنا أنفاق الإرهاب تحت مدارس الأونروا، وقدمنا الأدلة على أن حماس تستغل الأونروا".


وأضاف المسؤول الإسرائيلي "لقد ناشدناكم أن تقوموا بإجراء تفتيش شامل لجميع مرافق الأونروا في غزة. لكنك لم ترفض فقط، بل اخترت أن تدفن رأسك في الرمال".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حح

قطر تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح

99

نتنياهو: نخطط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح

احتلال 55

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخضر

ووو

مظاهرات مناهضة لنتنياهو في تل أبيب

PCloS

جنيف.. آلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

احت

قوات الاحتلال تقتحم قريتي روجيب ودير الحطب بنابلس

أخبار متعلقة
طططط

النرويج تقدم 26 مليون دولار للأونروا جراء "الوضع الكارثي" في غزة

w980-p16x9-2023-11-27T132723Z_1375632943_RC2PL4AOIJP5_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-EGYPT-RAFAH

الأونروا: نجهز تقرير أولي بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

ة

الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة"

ز

الاحتلال يعتقل شقيقتي صالح العاروري

2

كتائب القسام: انقطاع الاتصال بحراس 4 محتجزين إسرائيليين منذ 10 أعوام

٨

نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لإسرائيل