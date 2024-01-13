نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لإسرائيل

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) ووزارة الدفاع شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديم المعلومات إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

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وذكرت الصحيفة أن الفريق الاستخباراتي الأميركي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، فيما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، إذ لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن.



وأضافت الصحيفة أن الفريق الاستخباراتي الأميركي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة حماس البارزين من خلال زيادة رحلات المسيّرات فوق غزة.



كما زاد الفريق الاستخباراتي الأميركي من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسؤولي حركة حماس.