الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

من قائد معركة الساعات السبع ومنفذ عملية رام الله؟

الاحتلال يقصف العديد من المباني بمجمع الشفاء الطبي

نتنياهو: لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح

الأردن يدين قرار الاحتلال بمصادرة 8000 دونماً من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مزيد من الأمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

ارتفاع إصابات الجنود الإسرائيليين في هجوم غرب رام الله إلى 7 واستشهاد المنفذ

بيـان من القـوات المسلحة: نفذنا 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

الجمعة، 22-03-2024 05:43 م

من قائد معركة الساعات السبع ومنفذ عملية رام الله؟

ذذ


الوكيل الاخباري - مجددا تنفض الضفة الغربية عن ذاتها غبار الصمت والمراقبة إزاء ما يجري من عدوان في قطاع غزة، لتفتح معركة استمرت 7 ساعات، قائدها شاب حرّك سلاح الجو الإسرائيلي لملاحقته.

اضافة اعلان


صبيحة اليوم الجمعة، نفذ الشهيد مجاهد بركات منصور عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في الطريق الرابط بين قريتي دير إبزيع وكُفر نعمة غربي رام الله، ثم اشتبك مع التعزيزات العسكرية إثر العملية، ونجح في الانسحاب إلى منطقة جبلية خالية من السكان.


أسفرت العملية عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، اثنان جراحهما خطيرة، في حين استمرت ملاحقة المنفذ لساعات، فشل جيش الاحتلال في الوصول إليه إلا بقصف بطائرة مروحية قتلته بصاروخ، وفق شهود ومقاطع فيديو متداولة.


فور وقوع العملية والتعرف على هوية الشهيد، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مسقط رأسه بلدة دير بزيع، وحاصرت منزل والده، وبدأت في استجواب أفراد عائلته، وفق ما صرح به للجزيرة نت رئيس مجلس محلي البلدة عماد الطويل.


وأضاف رئيس المجلس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وتوجهت إلى منزل ذوي الشهيد -الذي احتجزت جثمانه- وضربت حصارا حوله. وذكر أن "الشهيد يبلغ من العمر 31 عاما، وهو متزوج وله عدة أبناء، توفي أحدهم قبل أيام".


وكشف أن الشهيد كان سابقا عنصرا في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وقدم استقالته قبل نحو 7 سنوات، واتجه إلى الأعمال الحرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

الاحتلال يقصف العديد من المباني بمجمع الشفاء الطبي

٥

نتنياهو: لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح

٢

ارتفاع إصابات الجنود الإسرائيليين في هجوم غرب رام الله إلى 7 واستشهاد المنفذ

١

بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

QNA_GAZA-WAR-NEW0501102023

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على غرب غزة

WhatsApp Image 2024-03-22 at 12.31.02.jpeg-0a634b36-de53-4611-a104-09c52aa8d9fc

120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"

أخبار متعلقة
دمار4

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة

احتلال 5

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل منذ الأمس

قتل

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في غزة

٢

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

شهدا

انتشال جثماني شهيدين في خان يونس

سرايا

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات لجنود الاحتلال