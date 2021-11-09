مواجهات مع الاحتلال في البيرة

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، واعتلت أسطح منازل عدد من الفلسطينيين.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا ، بأن عددًا من الجيبات العسكرية تمركزت في المنطقة، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض المنازل.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية إلى المباني التي خط عليها المستوطنون فجر اليوم، شعارات عنصرية.



يذكر أن مجموعة من المستوطنين أعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة الصناعية بالبيرة.

وفا