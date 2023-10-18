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الأربعاء، 18-10-2023 04:59 م

نائب رئيس مجلس مستشفى المعمداني: ما زلنا في حالة صدمة

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس مستشفى المعمداني في مدينة غزة، فادي دياب ،اليوم الأربعاء، إن المستشفى تعرض لهجوم بربري، وما زلنا في حالة صدمة جراء تعرضه للقصف، واستشهاد العائلات التي احتمت في كنفه.

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ودان في بيان له، استهداف الاحتلال لجميع المستشفيات والطواقم الطبية، واعتبرها "مخالفة إنسانية، وجريمة بحق الإنسانية، ونحمل الجهة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها".


وحول ما لحق بالمستشفى من أضرار جراء الاستهداف المباشر، قال دياب، تعرض المستشفى لقصف بصاروخين؛ مما أدى إلى تضرر قسم الأشعة والأجهزة الموجودة فيه بشكل كبير، والذي أنشئ لعلاج مرضى السرطان، ولم يفتتح بعد، وأصيب عدد من طواقم العاملين في المستشفى في القصف الأول والقصف الذي تعرضت له المستشفى أمس.


وطالب دياب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ومن يدعمهم على ارتكاب هذه الجريمة المتواصلة في قطاع غزة، داعيا العالم إلى الضغط على الاحتلال، للجم عدوانه، وحماية الحياة وضمان عدم تكرار هذه المجازر، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاستعمار منذ 75 عاما.


 




 

 


 

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