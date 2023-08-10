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الخميس، 10-08-2023 11:10 ص

نابلس .. تشييع جثمان الشهيد أمير خليفة

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الوكيل الإخباري - شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير خليفة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة زواتا، إلى مثواه الأخير.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس، باتجاه مخيم العين ليورى الثرى عقب إلقاء نظرة  الوداع عليه.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب أمير خليفة (27 عاما)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس.


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