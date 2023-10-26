نتانياهو يعترف بإخفاقه: سيتعيّن على الجميع تقديم أجوبة بمن فيهم أنا

الوكيل الاخباري -

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أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بأنه سيتعيّن عليه تقديم "أجوبة" بشأن "الإخفاقات" الأمنية التي سمحت لحماس بشن هجومها المباغت على الأراضي المحتلة في السابع من الشهر الجاري.وقال نتانياهو في خطاب متلفز "ستتم دراسة الإخفاقات وسيتعيّن على الجميع تقديم أجوبة، بمن فيهم أنا. لكن كل ذلك سيتم لاحقا. كرئيس للوزراء، أنا مسؤول عن تأمين مستقبل البلاد".وواجه نتانياهو انتقادات عدة من المعارضة ووسائل إعلام إسرائيلية على خلفية ثغرات وإخفاقات أمنية أتاحت لحركة حماس شنّ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.وتسلّل مئات من مقاتلي حركة حماس إلى الأراضي المحتلة من قطاع غزة، وترافق ذلك مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه "إسرائيل".