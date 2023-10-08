المقاومة الفلسطينية تطلق 100 صاروخ من غزة باتجاه سديروت

الوكيل الاخباري -قالت كتائب القسام "نوجه الآن ضربة صاروخية كبيرة لسديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة".

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وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، مضيفة أن مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية في أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وغيرها.



وأعلنت كتائب القسام مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي و مقتل مارتن كوزميتزاك قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

وتابعت " تمكنا الليلة وفجر اليوم من التسلل لعدد من مواقع الاشتباك لمد مجاهدينا بالقوات والعتاد".

وختمت إنها ستعلن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها خلال ساعات.



