نتنياهو: احتجاجات الجيش دفعت حماس لتنفيذ هجومها

الوكيل الاخباري - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط وفي صفوف القوات النظامية، وعلى رأسها سلاح الجو، شكل دافعا لدى حماس وقائدها يحيى السنوار لإطلاق عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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تلك التصريحات أطلقها في إحاطة قدمها لصحافيين في وسائل إعلام إسرائيلية، لكنه سرعان عاد ونفى أنه صرح بذلك وكتب على حسابه على موقع X (تويتر السابق): "بدأت حماس عملية "الحرب علينا لأنها تريد قتلنا جميعا وليس بسبب أي جدال داخلنا".

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