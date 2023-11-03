القسام تُعلن عن عمليات نوعية وقتل جنود من مسافة صفر

الوكيل الاخباري - باغتت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس)، الجمعة، قوة عسكرية راجلة للاحتلال الإسرائيلي غرب "إيرز" واشتبكوا معها من "مسافة صفر".



واستهدفت كتائب القسام جرافة وناقلة جند بقذيفة RPG وقذيفة الياسين 105 .



كما استهدفت كتائب القسام حشدا لآليات متوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.



واستهدفوا دبابة إسرائيلية بـ 4 قذائف "الياسين 105"،و3 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين 105".



كما استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف "TBG".

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