الجمعة 03-11-2023
الوكيل الاخباري

اسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في غزة

غارات تستهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي

الامن العام : وفاة بحادث سير بين دراجة نارية ومركبة

صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

القسام تُعلن عن عمليات نوعية وقتل جنود من مسافة صفر

عاصمة عربية فارغة من السيارات والمارة .. لهذا السبب !

نتنياهو : هذا شرطنا لوقف إطلاق النار

الملك يعزي عشيرة الحراسيس

حماس: واشنطن تتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني للتباحث بشان الاحداث في غزة

عاجل

صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

الجمعة، 03-11-2023 09:25 م

القسام تُعلن عن عمليات نوعية وقتل جنود من مسافة صفر

112023392027611502220


الوكيل الاخباري - باغتت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس)، الجمعة، قوة عسكرية راجلة للاحتلال الإسرائيلي غرب "إيرز" واشتبكوا معها من "مسافة صفر".

واستهدفت كتائب القسام جرافة وناقلة جند بقذيفة RPG وقذيفة الياسين 105 .

كما استهدفت كتائب القسام حشدا لآليات متوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.

واستهدفوا دبابة إسرائيلية بـ 4 قذائف "الياسين 105"،و3 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين 105".

كما استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف "TBG".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة

اسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في غزة

1

غارات تستهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي

غزة

صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

10202331125745833861700

نتنياهو : هذا شرطنا لوقف إطلاق النار

75458e4e-e19d-401c-9891-cc198a7bbc0c

حماس: واشنطن تتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي

112023262846969621688

مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: المنظومة الصحية بالمستشفى انهارت بشكل كامل

أخبار متعلقة
10202318212948194651096

تفاصيل حول عملية القسام الجديدة وقتل جنود من الاحتلال

كك

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

6524581328002

كتائب القسام: لن نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار

65240eae4c59b73b9016f318

القناة 12 الإسرائيلية: 9 مصابين جراء سقوط صواريخ على القدس

x30YP

القسام تكشف صورة وهوية أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

4488

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل