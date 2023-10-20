مهندس "صفقة شاليط": يجب إبرام صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - حذّر مهندس صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" من التلكؤ في إبرام صفقة تبادل سريعة مع حركة حماس، لافتاً إلى أن التأخر في إبرام الصفقة قد يقضي على مقتل غالبية الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

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ودعا منسق الأسرى والمخطوفين إبان صفقة شاليط "دافيد ميدان"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، الحكومة الإسرائيلية إلى المسارعة في إبرام صفقة تبادل سريعة مع حماس تضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع مقابل الإفراج عن النساء والقاصرين وكبار السن من الأسرى الفلسطينيين.



وقال "ميدان" إنه يتوجب إتمام هكذا صفقة خلال أسبوع، محذراً من أن التلكؤ في الخطوة يعني خسارة المزيد من الأسرى بالغارات الإسرائيلية.



وأضاف محذراً "إذا انتظرنا حتى نهاية الحرب فالكثير من الأسرى سيكونون في عداد الأموات ، ولا يحق لنا التخلي عنهم لمصيرهم المحتوم".

رام الله الإخباري