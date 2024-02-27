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الثلاثاء، 27-02-2024 11:47 ص

نتنياهو يعلق على استقالة حكومة اشتيه

خخخخ


الوكيل الاخباري - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء على استقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، معتبرا أنها مجرد "لعبة كراسي".اضافة اعلان


وقال نتنياهو في هذا الشأن، "هذا ليس تغييرا حقيقيا فليس لديهم عملية ديمقراطية منذ 17 عاما حيث لم يجروا انتخابات، وإنما ما يقومون به هو لعبة تبديل كراسي".

واعتبر نتنياهو أن "التغيير الحقيقي يبدأ في التعليم ونزع التطرف والتوقف عن تعليم أبنائهم الكراهية!".

وكان اشتيه وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إن هذا القرار جاء في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على غزة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.

وأشادت الولايات المتحدة بالإصلاحات التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني.

 




 

 


 

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