الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

في خان يونس.. الكشف عن كمين محكم يوقع بقوة إسرائيلية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

الصفدي يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في قطاع غزة

إسرائيل تبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة

الثلاثاء، 20-02-2024 09:52 ص

نتنياهو: سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة وغزة بتسوية أو بدونها

222


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء مع تسوية دائمة أو بدونها، واعتبر أن إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو في بيان أمس الاثنين "قدمت للحكومة اقتراحا ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد. ولاقى المقترح إجماعا رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة، وهذا يعني أننا متحدون لرفض الخضوع للإملاءات الدولية".


وأوضح أنه قدم للكنيست (البرلمان) تشريعا متطابقا مع قرار مجلس الوزراء برفض "الإملاءات الدولية" التي تسعى إلى الدفع بإقامة الدولة الفلسطينية.
وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يحظى التشريع المقترح بتأييد واسع "وسيظهر للعالم أن هناك اتفاقا واسعا في إسرائيل ضد الجهود الدولية لفرض دولة فلسطينية علينا" حسب قوله.


وتابع "الجميع يعلم أنني أنا من عرقلت على مدى عقود قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر"، وأشار إلى أن موقفه تعزز في أعقاب عملية طوفان الأقصى الذي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضاف "موقفي لا يزال واضحا في أي وضع، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل المنطقة وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صصصصص

جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

55

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

55

في خان يونس.. الكشف عن كمين محكم يوقع بقوة إسرائيلية

شهداء

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

كك

وزير الدولة القطري يبحث مع ساترفيلد أوضاع غزة

11

إسرائيل تبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة

أخبار متعلقة
5724847_1708255636

الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

وو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

شهداء6

25 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف شرقي رفح

11

نتنياهو يحشد لاجتياح رفح والتحذيرات الدولية تتصاعد

6239c81d4c59b73a436d59b2-1

ملخص جلسة مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

حححح

نتنياهو معبراً عن حزنه الشديد: نشهد كارثة ونعيش أيام صعبة