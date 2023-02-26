نحو 100 مصاب بعد إضرام مستوطنين النار بمنازل في حوارة جنوب نابلس

الوكيل الاخباري - أضرم مستوطنون النيران في منازل فلسطينيين ببلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة؛ بعد مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في المنطقة الأحد.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزي حوارة ودير شرف في نابلس، عقب العملية.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن 98 إصابة؛ جراء اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في حوارة جنوبي نابلس، بالإضافة إلى الاعتداء على 3 مركبات إسعاف.

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