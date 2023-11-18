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السبت، 18-11-2023 07:33 ص

نداء من مجمع الشفاء في غزة: المرضى يتضورون جوعاً وألماً.. والنازحون لا يجدون كسرة خبز

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة:" منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء، المرضى في مجمع الشفاء يتضورون جوعاً وألما والنازحون لا يجدون كسرة خبز".


وأضاف القدرة:" مجمع الشفاء أصبح معزولاً عن العالم تماماً بسبب انقطاع الاتصالات المرضى يتضورون جوعاً، والقمامة المتراكمة تشكل تهديداً للمحاصرين في المجمع".

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وأردف:" لدينا داخل مجمع الشفاء ما بين 7 و10 آلاف شخص، والطعام الذي سمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص".


وختم القدرة بالقول:" قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأكسجين.. 1500 كادر طبي ومئات المرضى و7 آلاف نازح يواجهون الموت في مجمع الشفاء".

 




 

 


 

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