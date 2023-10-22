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الأحد، 22-10-2023 09:44 ص

فيديو - هذا الطفل يوسف الذي أبكى العالم العربي

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الوكيل الاخباري - "يوسف ابني عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، أبكت تلك الكلمات التي تلفّظت بها أم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها في إحدى مشافي قطاع غزة، حتى تفاجأت بأنه استشهد ضحية قصف الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الفيديو المذكور كان انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الحادثة قبل أيام، بأم مكلومة تبحث برفقة الأطباء عن ابنها الضائع صاحب الـ 7 سنوات، لـ تتفاجأ بأن فلذة كبدها استشهد في الغارات الإسرائيلية.

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وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الأصغر، وزوجها الذي كان أصلا طبيبا في المستشفى.

 





 




 

 


 

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