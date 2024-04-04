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الخميس، 04-04-2024 09:55 ص

هآرتس: أسرى من غزة محتجزون بسجن سري بالنقب

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الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن طبيب قوله إن السلطات الإسرائيلية تقترف مخالفات قانونية بسجن سري في صحراء النقب يحتجز فيه أسرى من غزة.

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وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قالت عبر حسابها على تليغرام مساء الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نفذت عمليات نقل بحق أسرى المؤبدات القابعين في سجن عوفر إلى عدة سجون منها "جلبوع" و"نفحة" و"ريمون" و"مجدو".


وأضافت الهيئة والنادي أن عمليات النقل تستهدف بشكل أساسي عددا من قيادات "الحركة الأسيرة" والأسرى من ذوي المحكوميات العالية.


ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هناك العديد من الأسرى من قيادات الحركة الأسيرة جرى عزلهم، ومنهم من لا يزال رهن العزل الانفرادي، منذ عدة شهور، علما أن من تم نقلهم تعرضوا لعمليات نقل متكررة منذ مطلع العام الماضي حتى اليوم.


 




 

 


 

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