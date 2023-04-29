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"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 01:17 م

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، القابع في مستشفى "برزلاي"، ما زال خطيرا حتى اللحظة، وبحاجة لرعاية صحية حثيثة.

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وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ"وفا"، أن الحالة الصحية التي يمر بها الأسير دقة معقدة، بسبب إصابته بسرطان نادر في نخاع العظم، مشيرا إلى أنه خضع في 12 نيسان/ أبريل الجاري لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى، ويعاني من وجود التهاب وتلوث في رئته اليسرى، إضافة لشعوره بأعراض هزال، وعدم قدرته على النطق بشكل جيد.


وحذر عبد ربه من خطورة نقله الى عيادة سجن الرملة في ظل صعوبة حالته الصحية.


يذكر أن زوجة الأسير وطفلته ميلاد تمكنتا، الخميس الماضي، من زيارته في مستشفى "برزلاي" العسكري في عسقلان، بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
وأكدت زوجته أنه يعاني من صعوبة في النطق، وهو بحاجة إلى مراقبة طبية حثيثة ورعاية متواصلة على مدار الساعة، نظرا لما أصابه من هزال عام، وفقدان للوزن.

 

وفا


 




 

 


 

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