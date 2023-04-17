"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للأسير وليد دقة المصاب بالسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عامًا، حرج وخطير.



وأضاف المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه أن الأسير دقة خضع لعملية جراحية في الرئتين الأربعاء الماضي، بمستشفى "برزيلاي" في "عسقلان"، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة، وتم استئصال جزء كبير من رئته اليمنى، وهو حاليا في غرفة العناية المشددة.

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وأشار إلى أن الجهود والمطالبات متواصلة للإفراج عنه، لكن دون نتائج حقيقية.

ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.



يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما.

ومؤخرًا ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا أنّه يقبع في "سجن عسقلان".

صفا