الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 12:10 م

هيئة الأسرى: 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي

سجون-الاحتلال


الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (154) أمر اعتقال إداري لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر نيسان الماضي.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمرا جديدا، و(86) أمر تجديد.


ولفتت إلى أن الاعتقال الإداري ما هو إلا أداة قاسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، محاولا توجيه التهم الباطلة لهم من أجل التضييق عليهم، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها، من بينهم الأسير خليل عواودة (40 عاماً) والذي يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 68 رفضاً لاعتقاله الإداري، في ظل وضع صحي خطير، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل عيادة سجن الرملة.


فيما يواصل الأسير رائد ريان (28 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال بزنازين عوفر بظروف اعتقالية وصحية صعبة.
 وفي الوقت ذاته يواصل بقية الأسرى الإداريين برنامجهم النضالي تحت شعار (قرارنا حرية) والمتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم (129) على التوالي.

 

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_5f17e1d0c56bb

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين

غغ

الاحتلال يهدم منزلين شرقي نابلس

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من بيت جالا

مداهمات

مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

احتلال 6

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من جنين

احتلال 7

القدس: 460 إصابة و894 اعتقال إثر الاحتلال خلال نيسان الماضي

أخبار متعلقة
qqRWE

الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسيرين دعنا والرجبي

120224154136650584632

وقفة مساندة للأسيرين المضربين عن الطعام خليل العواودة ورائد ريان

2202216162350259055851

وقفة دعم وإسناد للأسرى وسط مدينة أريحا

9999134546

طولكرم.. مطالبات بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

المعتقلين-الإداريين

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلا

PNN_63ee5image_story

المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ37