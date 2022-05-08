الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك والملكة يتسلمان الاثنين جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك

الأمانة: 6 آلاف طن نفايات تم رفعها في ليلة العيد

حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!

خسوف كلي للقمر في سماء العالم العربي الأسبوع المقبل

سوق السعودية تواصل مكاسبها وتخالف اتجاه بورصات الخليج

الخارجية: انهاء مشكلة شابين أردنيين في أنجولا

علان: 15% ارتفاع الطلب على الملابس بالعيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالبادية الشمالية

العسعس: معدل قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن اي رفع للضرائب

اجتماع ثُلاثي اليوم حول أسعار الدواجن

الأحد، 08-05-2022 12:52 م

الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسيرين دعنا والرجبي

qqRWE


الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل سياسة "القتل الطبي" بحق الأسيرين علي الرجبي، وعلي دعنا.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأسير الرجبي (46 عاما) من مدينة الخليل، والمحكوم بالسجن (18 مؤبدا)، والقابع في سجن "شطة"، يشتكي من وجود مياه بيضاء على كلتا عينيه، وقد أُجريت له عملية لعينه اليسرى، وهو بانتظار تحويله لإجراء عملية بعينه الأخرى، لكن إدارة المعتقل تماطل حتى اللحظة بتحويله، ويعاني أيضا من صداع نصفي، ومن "ديسكات" في ظهره، وآلام بالمفاصل، ومن أوجاع في كعب الرجل اليمنى، وهو بحاجة ماسة لرعاية طبية لوضعه الصعب، لكن إدارة السجن تستهتر بحالته.


أما الأسير دعنا من القدس (35 عاما)، والمحكوم بالسجن (20 عاما)، والقابع في سجن "هداريم"، يعاني من التهابات حادة في الأمعاء الغليظة منذ عدة سنوات من اعتقاله، إضافة إلى معاناته من الديسك في الرقبة والظهر.


وأوضحت أن الأسير دعنا كان قد تعرض للإصابة جراء نقص في الأوكسجين على الدماغ بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال عام 2013، ما أدى إلى موت خلايا في الدماغ، حسب ما أبلغه حينها طبيب مستشفى "سوروكا"، ومنذ ذلك الوقت أصبح يعاني من خلل في التركيز، وهبوط حاد في الوزن، ويصاب بنوبات دوار بشكل متكرر، إضافة إلى التعب والإرهاق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حالته الصحية، في ظل إهمال لوضعه الصحي من قبل إدارة السجن.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
-909385790

لليوم الرابع.. الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين ويغلق طرقا غرب سلفيت

imgid-73979-b-1652001024

شاهد .. بالفيديو لحظة اعتقال منفذي عملية إلعاد في تل ابيب -تفاصيل

UYEbX

الاعلام العبري : اعتقال منفذي عملية إلعاد في تل ابيب

d8e9d032-f97f-4c48-adf1-1965bf9f446f

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

يداهم

الاحتلال يداهم منازل في جنين

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من رام الله

أخبار متعلقة
2202216162350259055851

وقفة دعم وإسناد للأسرى وسط مدينة أريحا

9999134546

طولكرم.. مطالبات بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

المعتقلين-الإداريين

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى 650 معتقلا

BpdtS

في يوم الأسير الفلسطيني ..2140 معتقلا منذ مطلع العام الجاري

PNN_63ee5image_story

المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ37

سجون

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 99