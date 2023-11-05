هيئة البث الإسرائيلية: مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو وان معتقلون يهود يساعدون الحراس.

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وكانت قد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مسبقا ان المعتقلين الفلسطينيين يواجهون ظروفا قاسية منذ بدء عملية طوفان الاقصى كاجراءات انتقامية يتبعها جيش الاحتلال بحق الاسرى .

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صباح اليوم الاحد ، بأن المعتقلين المرضى في عيادة سجن الرملة يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة فرضتها عليهم إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.