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الأحد، 05-11-2023 03:36 م

هيئة البث الإسرائيلية: مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو

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الوكيل الإخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو وان معتقلون يهود يساعدون الحراس.

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وكانت قد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مسبقا  ان المعتقلين الفلسطينيين يواجهون ظروفا قاسية منذ بدء عملية طوفان الاقصى كاجراءات انتقامية يتبعها جيش الاحتلال بحق الاسرى  . 

 

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صباح اليوم الاحد ، بأن المعتقلين المرضى في عيادة سجن الرملة يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة فرضتها عليهم إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

 


 




 

 


 

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