وزارة الصحة في غزة: مستشفى المعمداني تعرض لاستهداف إسرائيلي قبل يومين

الوكيل الاخباري-

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قالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن مستشفى المعمداني الذي تعرض لقصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين تعرض "للاستهداف قبل يومين".وأوضح يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في مؤتمر صحفي من مستشفى المعمداني وحوله عشرات الجثث، أن "الجيش الإسرائيلي كان يهدد باستهداف المستشفيات على مدى 10 أيام سابقة، وما ارتكبه اليوم هو ما كان يهدد به ولم يردعه العالم".وتابع: "إذا لم يُردع الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية سترتكب مجازر أخرى وستستهدف مستشفيات أخرى".وقال إنه حاول وزملاؤه في المستشفى إنقاذ الجرحى جراء القصف الإسرائيليوبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نحو 3 آلاف وتجاوز عدد الإصابات الـ 12500، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.وقال أبو الريش إن عدد البلاغات عن مفقودين تجاوز الـ 1250 بلاغا.