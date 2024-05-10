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الجمعة، 10-05-2024 07:21 م

اختتام الملتقى الثقافي لأندية المعلمين في ضانا

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الوكيل الإخباري - اختتم في مخيم الرمانة بمحمية للمحيط الحيوي اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الثقافي لأندية المعلمين بتنظيم من نادي معلمي الطفيلة، وبإشراف إدارة النشاطات التربوية/ قسم اندية المعلمين في وزارة التربية والتعليم، واستمر ثلاثة أيام.

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واشتمل الملتقى الذي جاء بمشاركة سبعة أندية من مختلف مديريات المملكة، على أمسيات شعرية للمشاركين من المعلمين، ورحلات لعدة مواقع سياحية في محافظة الطفيلة.


وقال مدير الرياضة المدرسية، في وزارة التربية والتعليم الدكتور مصلح البطوش، إن هذا الملتقى جاء ضمن خطط الوزارة وسعيها للاهتمام بقطاع المعلمين وإيمانًا من وزارة التربية والتعليم بأهمية الرسالة التي يؤديها المعلم والدور الكبير الذي يقوم به في نهضة الوطن، وانطلاقًا من ضرورة تشجيع وتحفيز المعلمين المبدعين وتمكينهم من أداء رسالتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وممارسة لدورهم الريادي في المجتمع.


وأضاف في ختام الملتقى، أن هذه الفعاليات التي تنظمها الوزارة للمعلمين وأنديتها تأتي دعمًا وإيمانًا راسخًا برسالتهم السامية، وتلاقي المعلمين المبدعين والذي يشكل خطوة تهدف إلى توفير فرصة لتبادل الخبرات، وسماء للإبداع وفي مكان يلهم سريرة الكتاب والشعراء بمشاركة أدباء وكتاب وشعراء من مختلف أرجاء الوطن.


بدوره، أشار رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي الطفيلة مدير تربية قصبة الطفيلة سالم الرفوع إلى أن اندية المعلمين تعمل باستمرار من اجل الاهتمام بمختلف جوانب الابداع لدى المعلمين وتشجع إقامة الملتقيات والمخيمات الإبداعية الثقافية، كما هي اللقاءات الرياضية.


وبين، أهمية دور المعلم ورسالته والدور الكبير الذي يقوم به في نهضة الوطن، معتبرًا أن اختيار فعاليات المخيم بشكل هادف لجمع نخبة من المعلمين من أصحاب الفكر والادب والكتابة الإبداعية والقصصية والخواطر لإبراز طاقاتهم وابداعاتهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم التي توسع قاعدة المعرفة لديهم.


وثمن دور اللجنة التحضيرية التي عملت من أجل الاعداد لإنجاح المخيم، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تشجيع التواصل والتشبيك والتنسيق بين مختلف فئات المعلمين.


وفي نهاية الملتقى جرى تكريم المعلمين المشاركين بالدروع التذكارية.

 




 

 


 

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