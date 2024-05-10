عجلون: مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين

الوكيل الإخباري - طالب عدد من أبناء محافظة عجلون ولواء كفرنجة مجلس المحافظة والجهات المعنية بتوسعة طريق وادي كفرنجة الذي يشكل خطرًا على سالكيه لكثرة المنعطفات التي تزيد على 22 منعطفًا خطرًا وتتسبب بوقوع حوادث مرورية قاتلة.

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وقال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطريق التي تختصر المسافة بين كفرنجة وعجلون تشهد حركة مرورية نشطة من المواطنين، مطالبًا وزارة الأشغال العمل على إنارة الطريق وتوسعتها وإنهاء الدراسات التي أعدت لذلك، بالسرعة القصوى تلافيًا لوقوع المزيد من الحوادث المرورية الخطرة.



وأشار المواطن محمد فريحات، إلى أن الطريق تشهد حركة تنزه نشطة، خاصة أيام العطل ونهاية الأسبوع؛ حيث تزخر منطقة الوادي بالأودية والمناظر الطبيعة الخلابة مما يؤدي إلى تزايد حركة السير والأزمات؛ بسبب عدم استيعاب الطريق لأعداد المصطفين.



وأشار أحد أبناء كفرنجة الدكتور سفاح الصبح إلى أن الطريق تفتقر لأدنى مقومات الخدمات ومن أهمها الإشارات التحذيرية والإنارة، نظرا لوجود العشرات من المنعطفات عليها والتي تؤدي إلى حجب الرؤية في ساعات المساء والليل.



بدوره، قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنه تم رفع المطالب لتوسعة الطريق إلى وزارة الأشغال منذ 3 سنوات، ولم يتم إنهاء الدراسات للتوسعة، مشيرًا إلى أن تكلفة دراسة مشروع التوسعة تبلغ 4 ملايين دينار.