وزراء دفاع "آسيان" يدعون إلى هدنة فورية وممر لدخول المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري - عبر وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، عن قلقهم العميق لسقوط مدنيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، ودعوا إلى هدنة فورية وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.

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وجاء في بيان لوزراء دفاع رابطة "أسيان" أن الوزراء عبروا عن استيائهم العميق من الهجمات التي تستهدف أرواح المدنيين الأبرياء في الحرب، وتتسبب في تدمير البنى التحتية المدنية، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي اليوم الخميس.



وصدر البيان بعد اجتماع الوزراء في جاكرتا مع ثمانية من شركاء في الحوار، ومن بينهم الولايات المتحدة والصين وروسيا.



ودعا بيان منفصل أصدره وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي لوقف الأعمال العدائية، وحث الجانبين على احترام حرمة الأرواح والممتلكات.



وقال الوزير، إن حماية جميع المدنيين، لها الأولوية في أوقات الصراع، كما يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط.



كما حث البيان مجلس الأمن الدولي على القيام بدور أكثر فعالية لتجنب وقوع كارثة إنسانية أوسع نطاقاً.



وقال سوبيانتو خلال مؤتمر صحفي: "نشجع كل الجهود الهادفة إلى وقف العنف هناك فورا، ونطلب من جميع الدول التي لديها القدرة على استخدام نفوذها أن توقف بشكل فوري الأعمال ضد الأبرياء والمدنيين العزل والنساء والأطفال".



يذكر، أن إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تتولى رئاسة رابطة آسيان هذا العام.



بترا