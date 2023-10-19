بكين تنتقد واشنطن لعرقلتها تبني قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين

الوكيل الإخباري - قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلادها تشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع قرار حول القضية الفلسطينية.

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وأضافت المتحدثة الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تشعر الصين بخيبة أمل عميقة لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي، من تبني مشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية".



يوم الاثنين الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع القرار الإنساني الذي قدمته روسيا حول وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.



وذكرت الوثيقة أن "مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري دائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويشدد على ضرورة التقيد به".



ولم يحصل مشروع القرار على الأصوات التسعة المطلوبة. وصوتت خمس دول لصالح الوثيقة، وأربع عارضتها، وامتنعت ست عن التصويت.

RT