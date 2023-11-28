وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة تعد بالدفاع عن القضية الفلسطينية

الوكيل الاخباري - وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا خلال أدائها اليمين الدستورية أمس الاثنين بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.



وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية تشرين الأول الماضي؛ احتجاجا على الحرب التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة.



ونقلت واشنطن تايمز عن سوسا خلال أداء اليمين الدستورية، بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي قولها "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وعن حقه في تقرير مصيره، وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة".

اضافة اعلان