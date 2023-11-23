الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

الخميس، 23-11-2023 07:08 ص

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة تلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية

قصف إسرائيلي على غزة .jpg-c082654b-ace0-4627-9684-3b1ff97fb34f


الوكيل الاخباري - التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن عبدالله، مساء أمس في العاصمة باريس، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية إلى القطاع، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

045e551c-e86e-42ed-964e-3c663acd0764.jpeg-f9b2c5ab-b3ae-4cc1-82db-61637b9690ee

الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنين من رمانة غرب جنين

gdKl5uoJ6e9AusZBlnte5DDtWx7fYmE579XIeO5Q

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

635b07c5da68b

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

1120232291338942773870

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم

2017_12_8_22_26_25_827

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

أخبار متعلقة
1120232014912989785847

أنقرة تعلن إجلاء 100 مواطن تركي وقبرصي شمالي من غزة

55

بوريل: السلطة الفلسطينية الوحيدة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب

ddd

الأمم المتحدة: قلقون لتوسع الحرب لما هو أبعد من غزة

1120235163256548827769

قرار سعودي عاجل بشأن الاحداث الراهنة

10202331125745833861700

نتنياهو : هذا شرطنا لوقف إطلاق النار