اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة تلتقي وزيرة الخارجية الفرنسية

الوكيل الاخباري - التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن عبدالله، مساء أمس في العاصمة باريس، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.



وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية إلى القطاع، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

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